Потужне відео опублікували на сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Донеччина поступово стає українською, просування ЗСУ є.
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Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла,
– розповіли військові.
У населеному пункті відбуваються стабілізаційні дії.
Військові зазначають, що після втрати Макарівки війська Росії намагалися знищити село з авіації та артилерії, однак цьому завадили дії ЗСУ.
Актуально про просування захисників
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень у Донецькому та Таврійському операційних районах:
- просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометра;
- площа території, яку взяли під контроль ЗСУ, 90 квадратних кілометрів;