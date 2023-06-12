Результатами роботи наших військових поділилася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що цих успіхів наші захисники досягнули у двох операційних районах.

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Наступальні операції тривають

Впродовж минулого тижня в Донецькому та Таврійському оперативних районах:

просування наших військ наступального угруповання простягнулося на 6,5 кілометра;

під контроль вдалося повернути 90 квадратних кілометрів територій;

звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Яка ситуація на Донеччині

Актуальними даними поділився глава ОВА Павло Кириленко. За його словами, у звільнених Сторожевому та Благодатному триває зачистка. На жаль, села зруйновані росіянами на 75%.

Водночас відомо, що наші захисники взяли у полон окупантів. Правда, про це відзвітує згодом військово-політичне керівництво нашої держави.

За словами Кириленка, після планової зачистки планують розмінувати бодай прохідні шляхи. Що стосується руйнувань, то глава ОВА навів статистику, щоб краще візуалізувати ситуацію. Він зазначив, що з 370 будинків більш-менш цілими залишилися менш як 50.

Крім того, Кириленко наголосив на важливості евакуації мирного населення. За його словами, станом на 18:00 12 червня, з Благодатного вивезли 3 дорослих, а зі Сторожевого – 7, зокрема одну особу з інвалідністю. Ще трьох осіб з інвалідністю евакуювали з Нескучного.

Успішне просування наших захисників вкрай негативно впливає на моральний стан ворога. Так, значні втрати у живій силі ворога спричинили зріст дезертирства. Спалах спостерігається у Луганській області.

Причому мовиться не про звичайних військових, а про бійців зі штурмових підрозділів "Шторм-Z". Якщо говорити на хлопський розум, то це ті ж зеки, але набрані не Пригожиним, а Міноборони та Шойгу.