Результатами работы наших военных поделилась заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что этих успехов наши защитники добились в двух операционных районах.

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Наступательные операции продолжаются

В течение прошлой недели в Донецком и Таврическом оперативных районах:

продвижение наших войск наступательной группировки протянулось на 6,5 километра;

под контроль удалось вернуть 90 квадратных километров территорий;

освободили 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Какая ситуация в Донецкой области

Актуальными данными поделился глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, в освобожденных Сторожевом и Благодатном продолжается зачистка. К несчастью, села разрушены россиянами на 75%.

В то же время известно, что наши защитники взяли в плен оккупантов. Правда, об этом отчитается впоследствии военно-политическое руководство нашего государства.

По словам Кириленко, после плановой зачистки планируют разминировать проходные пути. Что касается разрушений, глава ОВА привел статистику, чтобы лучше визуализировать ситуацию. Он отметил, что из 370 домов более или менее целыми осталось менее 50.

Кроме того, Кириленко отметил важность эвакуации мирного населения. По его словам, по состоянию на 18:00 12 июня, из Благодатного вывезли 3 взрослых, а из Сторожевого – 7, в том числе одного человека с инвалидностью. Еще троих человек с инвалидностью эвакуировали из Нескучного.

Успешное продвижение наших защитников очень негативно влияет на моральное состояние врага. Так, значительные потери в живой силе врага повлекли рост дезертирства. Вспышка наблюдается в Луганской области.

Причем говорится не об обычных военных, а о бойцах из штурмовых подразделений "Шторм-Z". Если говорить на хлопский ум, то это те же зеки, но набранные не Пригожиным, а минобороны и Шойгу.