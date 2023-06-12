Силам обороны удалось деоккупировать Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожево. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона рассказал, какая ситуация в освободивших селах пишет 24 Канал.
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Украинские военные зачищают территорию
Кириленко сообщил, что в освобожденных населенных пунктах начинается плановая зачистка, после чего будут стабилизационные работы. Глава Донецкой ОВА отметил, что продолжается очистка территории и обнаружение оставшихся там оккупантов.
По его словам, украинским военным удалось взять в плен российских оккупантов, но об этом будет отчитываться военно-политическое руководство страны.
После плановой зачистки, как сообщил Кириленко, планируется разминирование по крайней мере проходных путей. Глава Донецкой ОВА сообщил, что освобожденные населенные пункты на 75% разрушены.
Он привел статистику, что из 370 домов там остаются чуть меньше 50, более или менее целых.
Также Кириленко подчеркнул, что в первую очередь следует эвакуировать всех гражданских. По состоянию на 18 часов 12 июня из Благодатного были эвакуированы 3 взрослых, из Сторожевого – 7 человек (один человек с инвалидностью). Еще одного человека с инвалидностью эвакуировали из Нескучного.
Что известно об успехах украинских военных
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 11 июня сообщила, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия Наши воины преуспевают в районе Берховского водохранилища, где продвинулись вперед на 250 метров.
- На юге есть продвижение наших войск по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Также Анна Маляр сообщила, что деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны сообщила, что украинский флаг снова развевается над Сторожевым. В результате зачистки села было уничтожено около полусотни российских оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.
- Также ранее официально подтвердили деоккупацию села Новодаровка в Запорожской области.