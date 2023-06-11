Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ни одной позиции не потеряли.

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Маляр прокомментировала ситуацию на фронте

Заместитель министра обороны рассказала о ситуации по состоянию на 20:36 11 июня на направлениях, где ВСУ проводят наступление, в частности:

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров.

На Юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровка.

На направлениях, где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно,

– подчеркнула Маляр.

Следует отметить, что освобождение украинской армией поселка Благодатное, расположенного между Запорожской и Донецкой областями, несколько ранее подтвердили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Затем представитель объединенного пресс-центра Валерий Шершень отметил, что россияне не хотели отступать и держали оборону до последнего. В частности, тяжелые бои проходили в местной школе.

Обратите внимание! В пресс-службе 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й Обр сил ТрО 11 июня также сообщили, что накануне украинские бойцы также освободили Нескучное. Контрнаступательная операция прошла под командованием майора Александра Грищука.

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