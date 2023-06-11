Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ни одной позиции не потеряли.
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Маляр прокомментировала ситуацию на фронте
Заместитель министра обороны рассказала о ситуации по состоянию на 20:36 11 июня на направлениях, где ВСУ проводят наступление, в частности:
- На Бахмутском направлении украинские войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров.
- На Юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровка.
На направлениях, где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно,
– подчеркнула Маляр.
Следует отметить, что освобождение украинской армией поселка Благодатное, расположенного между Запорожской и Донецкой областями, несколько ранее подтвердили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
Затем представитель объединенного пресс-центра Валерий Шершень отметил, что россияне не хотели отступать и держали оборону до последнего. В частности, тяжелые бои проходили в местной школе.
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Кратко об успехах ВСУ на фронте
- Спикер Сил обороны Украины Восточного направления, полковник Сергей Череватый рассказал, что за сутки украинские защитники в направлении Бахмута продвинулись на 1400 метров. Речь идет о нескольких участках фронта.
- По словам Череватого, продвижение на Бахмутском направлении – это не сиюминутный прорыв, как было во время деоккупации Харьковщины, а спланированная постепенная операция.
- Военное командование тщательно анализирует все бои, благодаря чему украинские защитники продолжают властвовать над врагом.
- В Институте изучения войны также отметили, что украинская армия продвигается на востоке Украины. В частности, речь идет о Бахмутском направлении.