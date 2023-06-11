В воскресенье, 11 июня, в пресс-службе 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й Обр сил ТрО сообщили, что украинские бойцы освободили Нескучное за день до этого – то есть 10 июня. Где расположен населенный пункт – показывает 24 Канал.

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Нескучное на карте

Как отметили в ВСУ, происходила контрнаступательная операция под командованием майора Александра Грищука.

Этот населенный пункт является частью Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Его площадь – 1,213 квадратных километра.

Где находится село Нескучное: ищите на карте от Google maps

Отметим, что у села течет река Мокрые Ялы. Расстояние от этого населенного пункта до райцентра составляет около 5 километров и по состоянию на 2016 год в Нескучном проживало около 600 человек.

ВСУ в Нескучном: смотрите видео

Контрнаступление украинской армии