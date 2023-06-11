Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что по сравнению с врагом украинская армия не придумывает себе "легенды".

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"Наше продвижение – это не какой-то мгновенный "прорыв", как это было на Харьковщине. Это сейчас щепетильная работа. Там, где мы можем это делать", – сказал Череватый.

Ведь у ВСУ нет такого преимущества в силах и средствах, однако есть опыт и "оперативная наглость". Украинские защитники пользуются тем, что россияне перегруппировываются, меняют свои подразделения, и там, где есть возможность, контратакуют врага.

Делаем, просчитывая максимально все последствия. Поэтому нам и удавалось за предыдущие 2 недели продвигаться от нескольких сотен метров до полутора – двух километров в рамках оборонной операции, контратакуя нашего врага,

– добавил спикер Восточной группировки ВСУ.