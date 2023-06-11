Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що у порівнянні з ворогом українська армія не придумує собі "легенди".

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"Наше просування – це не якийсь миттєвий "прорив", як це було на Харківщині. Це зараз педантична робота. Там, де ми можемо це робити", – сказав Череватий.

Адже ЗСУ не мають такої переваги у силах та засобах, проте мають досвід та "оперативну наглість". Українські захисники користуються тим, що росіяни перегруповуються, змінюють свої підрозділи, і там, де є можливість, контратакують ворога.

Робимо, прораховуючи максимально всі наслідки. Тому нам і вдавалося за попередні 2 тижні просуватися від декількох сотень метрів до півтора – два кілометри в рамках оборонної операції, контратакуючи нашого ворога,

– додав речник Східного угруповання ЗСУ.