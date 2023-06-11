У Генштабі ЗСУ наголосили, що для досягнення своїх цілей Росія продовжує тактику терору. Так, упродовж минулої доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет. Зокрема, крилаті наземного базування "Іскандер" та 35 ударних БпЛА типу "Shahed" по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Наша ППО знищила 2 крилаті ракети та 20 "Шахедів".
Також ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Агресор надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Тривають важкі бої. Упродовж минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулося 35 бойових зіткнень.
В окупаційних військах почастішали саботаж та дезертирство
Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією, значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобіків почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. Командирам з'єднань та військових частин наказали виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах".
Сили оборони потужно гатять по ворогу
За минулу добу українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.Також наші захисники знищили 4 російських розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на бойовій позиції та 4 важливих об'єкти російських загарбників.