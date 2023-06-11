Про ситуацію на фронті, провальний наступ ворога та потужні удари українських захисників розповідає 24 Канал.

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Росіяни продовжують тактику терору

У Генштабі ЗСУ наголосили, що для досягнення своїх цілей Росія продовжує тактику терору. Так, упродовж минулої доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет. Зокрема, крилаті наземного базування "Іскандер" та 35 ударних БпЛА типу "Shahed" по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Наша ППО знищила 2 крилаті ракети та 20 "Шахедів".

Також ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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На Сході тривають важкі бої

Агресор надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Тривають важкі бої. Упродовж минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулося 35 бойових зіткнень.

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Ситуація на різних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському – ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп'янському – противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Окрім того, з мінометів та артилерії обстріляв Петро-Іванівку, Новомлинськ, Западне, Масютівку, Кислівку, Табаївку на Харківщині та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку упродовж минулої доби росіяни вели наступальні дії в районі Білогорівки, щоправда, успіхів не досягли. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. З артилерії обстріляв Невське і Білогорівку Луганської області та Ямполівку, Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівку Донецької.

На Бахмутському агресор вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, однак, успіху не мав. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. З артилерії обстріляв райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Також здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники обороняються. Завдали авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та Херсон.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

В окупаційних військах почастішали саботаж та дезертирство

Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією, значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобіків почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. Командирам з'єднань та військових частин наказали виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих "м'ясних штурмах".

Сили оборони потужно гатять по ворогу

За минулу добу українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.Також наші захисники знищили 4 російських розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на бойовій позиції та 4 важливих об'єкти російських загарбників.