Сили протиповітряної оборони знищили 2 крилаті ракети та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Про наслідки обстрілу, кількість потерпілих та жертв, а також масштаби руйнувань – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Довідка. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустили цієї ночі 8 ракет наземного базування різних типів з Північного та Південного напрямків. Крім того, ворожі війська випустили 35 дронів з району Східного узбережжя Азовського моря.

Уламки дронів впали на будинок в Одесі: троє загиблих

Над Одещиною сили Протиповітряної оборони збили 8 "Шахедів та дві ракети. Деякі уламки впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення. Серед них – двоє дітей та вагітна жінка.

Також Росія атакувала Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, постраждали 10 людей.

В області було збито дві ракети, ще одна вдарила по узбережжю.

Наслідки атаки на Одесу / Фото ОК "Південь"

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Ворог вночі вдарив по аеродрому "Миргород"

Окупанти атакували й Полтавщину, є влучання по військовому аеродромі "Миргород". Ворог використав балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

За даними Полтавської ОВА, є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.

Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа, яку вже локалізували. Відповідні служби проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

Окрім того, внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

Харківська область – є загиблий

Росіяни вдарили по Богодухівському й Куп'янському районах Харківської області, використавши 10 безпілотників. Загинув 29-річний чоловік також отримав поранення 39-річний чоловік.

"Калібром" ворог вдарив по селу Котляри, постраждалих немає.

Наслідки атаки дронами на Харківщину / Фото прокуратури

Дніпропетровська та Миколаївська області без влучань

На Дніпропетровщині та Миколаївщині вночі працювала ППО. На щастя, влучань не було. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що над регіоном збили два дрони-камікадзе.