Сили протиповітряної оборони знищили 2 крилаті ракети та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Про наслідки обстрілу, кількість потерпілих та жертв, а також масштаби руйнувань – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Над Одещиною сили Протиповітряної оборони збили 8 "Шахедів та дві ракети. Деякі уламки впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення. Серед них – двоє дітей та вагітна жінка.

Також Росія атакувала Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, постраждали 10 людей.

В області було збито дві ракети, ще одна вдарила по узбережжю.

Наслідки атаки на Одесу / Фото ОК "Південь"

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Окупанти атакували й Полтавщину, є влучання по військовому аеродромі "Миргород". Ворог використав балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва.

За даними Полтавської ОВА, є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.

Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа, яку вже локалізували. Відповідні служби проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

Окрім того, внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

Росіяни вдарили по Богодухівському й Куп'янському районах Харківської області, використавши 10 безпілотників. Загинув 29-річний чоловік також отримав поранення 39-річний чоловік.

"Калібром" ворог вдарив по селу Котляри, постраждалих немає.

Наслідки атаки дронами на Харківщину / Фото прокуратури

На Дніпропетровщині та Миколаївщині вночі працювала ППО. На щастя, влучань не було. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що над регіоном збили два дрони-камікадзе.