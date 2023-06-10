Мешканці квартир, які потерпіли внаслідок атаки, розповіли про після падіння уламків. Люди не розуміють, за що ворог щоночі обстрілює українські міста і чому росіяни вбили і продовжують вбивати стількох людей.
Увага Нічна атака Росії на Одесу: військові показали жахливі наслідки ворожого обстрілу
Я почула звук і зрозуміла, що я з цього ліжка не встигну навіть вискочить у коридор. Воно як гаагнуло і вибило все наскрізь. Все вибило. Я вискочила в коридор і стою кричу: "Ісусе, Ісусе". Що я могла ще кричати, коли скрізь воплі такі,
– розповідає Наталія, мешканка будинку, куди влучили уламки збитого дрона.
Жінка розповіла, що від уламків скла її врятували занавіски на балконі.
Наталія була вдома на момент атаки: відео
Головне про атаку на Одесу
- Щонайменше троє людей загинули та ще майже 30 дістали поранення внаслідок атаки російських окупантів на Одеську область у ніч з 9 на 10 червня.
- Регіон зазнав атаки дронів-камікадзе "Shahed-136" та "Shahed-131". Усі безпілотники були знищені засобами протиповітряної оборони.
- Однак, частина уламків впала на багатоквартирний житловий будинок. У ньому почалася пожежа.