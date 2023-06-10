Мешканці квартир, які потерпіли внаслідок атаки, розповіли про після падіння уламків. Люди не розуміють, за що ворог щоночі обстрілює українські міста і чому росіяни вбили і продовжують вбивати стількох людей.

Увага Нічна атака Росії на Одесу: військові показали жахливі наслідки ворожого обстрілу

Я почула звук і зрозуміла, що я з цього ліжка не встигну навіть вискочить у коридор. Воно як гаагнуло і вибило все наскрізь. Все вибило. Я вискочила в коридор і стою кричу: "Ісусе, Ісусе". Що я могла ще кричати, коли скрізь воплі такі,

– розповідає Наталія, мешканка будинку, куди влучили уламки збитого дрона.

Жінка розповіла, що від уламків скла її врятували занавіски на балконі.

Наталія була вдома на момент атаки: відео

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