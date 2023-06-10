На місці влучання уламків спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею пошкодило декілька багатоквартирних будинків. Українські військові оприлюднили кадри наслідків атаки ворога.
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Щонайменше 3 загиблих та понад 10 поранених
Близько 3 години ночі в ОК "Південь" повідомили, що під час нічної дронової атаки на Одещині Сили ППО знищили всі "Shahed-131/136". Однак, внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Сталося займання. Пожежу площею 50 квадратних метрів оперативно ліквідували.
3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється,
– зазначили в ОК "Південь".
Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно пошкодження багатоповерхівки. Окрім того, перед будинком утворилася величезна вирва.
Наслідки нічної атаки Росії / Фото ОК "Південь"
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Наслідки російської атаки: дивіться відео
Тривогу в Одеській області оголошували 4 рази
- Зауважимо, що повітряну тривогу цієї ночі в Одеській області оголошували чотири рази. Зокрема, спочатку сирени пролунали о 23:12. Згодом місцеві жителі почули звуки вибухів. Пізніше в ОК "Південь" розповіли, що бойова робота триває у небі над Одещиною та Миколаївщиною. Окупанти атакують "Шахедами".
- Відбій оголосили о 00:46. Однак, уже через 12 хвилин сирени пролунали знову.
- Також тривогу оголошували о 01:38.
- Вчетверте сирени залунали вже під ранок – о 05:24. В Одесі знову чули вибухи.