Вночі 10 червня російські загарбники завдали удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині. Окрім того, атакували Одеську та Харківську область.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї вночі ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер". Також окупанти застосували ударні БпЛА іранського виробництва – "Шахеди".

Окрім того, агресор атакував Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування й ударними дронами відповідно.

Загалом російські військові випустили по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного та південного напрямків вісім 8 ракет наземного базування різних типів та 35 "Шахедів" – з району східного узбережжя Азовського моря.

Знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131",

– зазначили у Повітряних силах.

Також додали, що атака тривала з 23:00 9 червня по 05:00 10 червня. До речі, за минулу добу, Сили оборони знищили дванадцять ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня, зокрема, "Орлан-10", "Zala" та "Supercam".

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