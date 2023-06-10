Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За попередньою інформацією, жертв немає.
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Наслідки атаки
За словами Луніна, у результаті влучання є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.
Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа, яку наразі частково локалізували пожежники та бригади ДСНС. Відповідні служби проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.
Окрім того, внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.
Атака ворога на Одесу: коротко
- Повітряну тривогу в Одеській області вночі 10 червня оголошували чотири рази. Близько опівночі місцеві жителі почули звуки вибухів. Незабаром в ОК "Південь" повідомили, що бойова робота триває у небі над Одещиною та Миколаївщиною. Окупанти атакують "Шахедами".
- Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що наші ППО вдалося знищити всі 8 "Шахедів", які запустили окупанти. Однак, внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Сталося займання.
- Пожежу оперативно ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Цієї ночі ворог також атакував рекреаційну зону. Зокрема, узбережжя Одещини.
- Наразі відомо про близько 30 постраждалих внаслідок нічної атаки на Одещину. Серед них – двоє дітей і вагітна жінка. На жаль, через падіння уламків загинули 3 осіб.
- Окрім того, внаслідок падіння однієї з ворожих повітряних цілей утворилась величезна вирва на одному з дитячих майданчиків Одеси. Це є черговим доказом того, що слід бути обачним під час кожного обстрілу, адже російські ракети та безпілотники часто влучають у цивільні об'єкти або падають поблизу них.