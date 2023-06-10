Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По предварительной информации, жертв нет.

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Последствия атаки

По словам Лунина, в результате попадания есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники.

В результате атаки на аэродроме возник пожар, который частично локализовали пожарные и бригады ГСЧС. Соответствующие службы проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

Кроме того, в результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Атака врага в Одессу: коротко