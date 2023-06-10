В Одесской области погибли три человека, еще около 30 – пострадали. Все, что известно об очередной атаке агрессора, рассказывает 24 Канал.

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Этой ночью тревогу в Одесской области объявляли 4 раза

Воздушную тревогу в Одесской области в эту ночь объявляли четыре раза. Первые сирены прозвучали в 23:12. Через несколько минут мониторинговые группы сообщили, что ударные дроны типа "Шахед" двигаются в сторону Николаевской, Запорожской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областей.

Около полуночи местные жители услышали звуки взрывов. Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что боевая работа продолжается в небе над Одесской и Николаевской. оккупанты атакуют "Шахедами".

Отбой тревоги был объявлен в 00:46. Однако уже через 12 минут сирены прозвучали снова.

Об угрозе с неба третий раз сообщили в 01:38. В четвертый раз сирены прозвучали уже под утро – в 05:24. Местные жители снова слышали взрывы.

Оккупанты атаковали "Шахедами" и ракетами: сколько удалось сбить

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что этой ночью удалось уничтожить все 8 "Шахедов", которые запустили оккупанты. Однако, в результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки. Произошло возгорание.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Кроме того, взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

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Последствия российской атаки дронами / Фото ОК "Юг"

Этой ночью враг также атаковал рекреационную зону. В частности, побережье Одесщины.

2 ракеты были уничтожены. Одна попала непосредственно в побережье,

– отметила Наталья Гуменюк.

Что известно о жертвах и пострадавших

К сожалению, во время этой атаки России не обошлось без жертв и пострадавших. Среди них есть дети.

3 человека погибли (в результате атаки дронов – 24 Канал). Известно, что 26 человек получили разного рода травмы и повреждения в результате взрывной волны. Среди них двое детей и беременная женщина,

– рассказала Гуменюк.

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Последствия атаки врага на Одесщину: смотрите видео

Добавила, что во время ракетного удара в результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома. Еще три человека получили ранения. Последствия атаки российских военных в преддверии рассвета еще уточняют.