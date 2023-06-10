В пятницу, 9 июня, около 23:00 на Востоке и Юге раздались сигналы предупреждения. Впоследствии тревогу объявили еще и на Севере. Подробно читайте в материале
24 канала.
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Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми Россия снова обстреляла Украину 02:07 В Одесской области – отбой тревоги. 01:42 Зафиксировано, по неофициальным данным, БПЛА в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. 01:37 Вероятно, одна ракета летит в сторону Одессы. 01:26 Новая партия дронов двигается в сторону Запорожской, Херсонской, Николаевской и, вероятно, Полтавской областей.
00:59 Местные СМИ Одессы сообщают, что погибли 2 человека во время этой атаки дронов-камикадзе. Также появилось больше кадров, на которых видно следствие попадания в многоэтажку, вероятно, обломка БПЛА.
В Одессе обломок дрона упал на жилой дом / Фото из тел еграм-каналов
Вместе с тем один из "Шахедов" мог образовать воронку на детской площадке у многоэтажки.
Воронка на детской площадке Одессы / Фото из СМИ 00:58 Воздушную тревогу снова объявили в Одесской области. Сообщают о воздушных целях, летящих в сторону области. 00:45 Отбои раздались в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 00:44 Мониторинговые паблики предполагают, что "Шахеды" находятся только в воздушном пространстве Полтавщины и Днепропетровщины. В других областях, очевидно, работают разведывательные дроны окупантов.
00:35 В издании Суспільне опубликовали фото дома в Одессе, предположительно пострадавшего в результате падения обломка вражеского БПЛА.
Последствия падения обломка дрона в Одессе / Фото Суспільне Пострадавшая во время атаки многоэтажка / Фото из телеграм-каналов 00:27 Появилась информация, что беспилотники летят в сторону Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областей. 00:05 Анонимные телеграм-каналы утверждают, что угроза атаки дронов-камикадзе существует только для Одесчины. По Николаевщине – отбой, хотя из укрытий выходить не стоит. Официально об окончании опасности не сообщалось.
00:04 В ОК "Юг" констатировали, что в небе над Одесской и Николаевской идет боевая работа. Воздушные силы сбивают российские дроны иранского производства.
Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов,
– говорится в источнике. 23:55 Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал сохранять покой и не снимать работу ПВО. 23:54 Мониторинговые группы сообщили о том, что целые группы вражеских беспилотников типа "Шахед" двигаются в сторону Николаевской, Запорожской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областей.
23:50 Тревога была объявлена в следующих областях: Черниговская; Сумская; Харьковская; Днепропетровская; Донецкая; Запорожская; Херсонская; Николаевская; Одесская. Воздушная тревога в Украине в ночь на 10 июня / Карта alerts.in.ua Россия – террористическое государство
Враг делает все, чтобы демотивировать, утомить и просто уничтожить нас, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью во время воздушных тревог. Только за май этого, в 2023 году, Россия атаковала Киев и область воздушными целями 17 раз.
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Оккупанты даже обстреливали гражданское население во время эвакуации людей из затопленных районов Херсонщины и Николаевщины. Как известно, целые районы этих регионов ушли под воду после взрыва Каховской ГЭС.