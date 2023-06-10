В пятницу, 9 июня, около 23:00 на Востоке и Юге раздались сигналы предупреждения. Впоследствии тревогу объявили еще и на Севере. Подробно читайте в материале 24 канала.

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Россия – террористическое государство

Враг делает все, чтобы демотивировать, утомить и просто уничтожить нас, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью во время воздушных тревог. Только за май этого, в 2023 году, Россия атаковала Киев и область воздушными целями 17 раз.

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Оккупанты даже обстреливали гражданское население во время эвакуации людей из затопленных районов Херсонщины и Николаевщины. Как известно, целые районы этих регионов ушли под воду после взрыва Каховской ГЭС.