В пятницу, 9 июня, около 23:00 на Востоке и Юге раздались сигналы предупреждения. Впоследствии тревогу объявили еще и на Севере. Подробно читайте в материале 24 канала.

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02:07 В Одесской области – отбой тревоги.

01:42 Зафиксировано, по неофициальным данным, БПЛА в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

01:37 Вероятно, одна ракета летит в сторону Одессы.

01:26 Новая партия дронов двигается в сторону Запорожской, Херсонской, Николаевской и, вероятно, Полтавской областей.

00:59 Местные СМИ Одессы сообщают, что погибли 2 человека во время этой атаки дронов-камикадзе. Также появилось больше кадров, на которых видно следствие попадания в многоэтажку, вероятно, обломка БПЛА.

В Одессе обломок дрона упал на жилой дом / Фото из телеграм-каналов Вместе с тем один из "Шахедов" мог образовать воронку на детской площадке у многоэтажки. Воронка на детской площадке Одессы / Фото из СМИ

00:58 Воздушную тревогу снова объявили в Одесской области. Сообщают о воздушных целях, летящих в сторону области.

00:45 Отбои раздались в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

00:44 Мониторинговые паблики предполагают, что "Шахеды" находятся только в воздушном пространстве Полтавщины и Днепропетровщины. В других областях, очевидно, работают разведывательные дроны окупантов.

00:35 В издании Суспільне опубликовали фото дома в Одессе, предположительно пострадавшего в результате падения обломка вражеского БПЛА. Последствия падения обломка дрона в Одессе / Фото Суспільне

Пострадавшая во время атаки многоэтажка / Фото из телеграм-каналов

00:27 Появилась информация, что беспилотники летят в сторону Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областей.

00:05 Анонимные телеграм-каналы утверждают, что угроза атаки дронов-камикадзе существует только для Одесчины. По Николаевщине – отбой, хотя из укрытий выходить не стоит. Официально об окончании опасности не сообщалось.

00:04 В ОК "Юг" констатировали, что в небе над Одесской и Николаевской идет боевая работа. Воздушные силы сбивают российские дроны иранского производства. Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131. В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов,

– говорится в источнике.

23:55 Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал сохранять покой и не снимать работу ПВО.

23:54 Мониторинговые группы сообщили о том, что целые группы вражеских беспилотников типа "Шахед" двигаются в сторону Николаевской, Запорожской, Черниговской, Одесской и Днепропетровской областей.

23:50 Тревога была объявлена в следующих областях: Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская. Воздушная тревога в Украине в ночь на 10 июня / Карта alerts.in.ua

Россия – террористическое государство

Враг делает все, чтобы демотивировать, утомить и просто уничтожить нас, поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью во время воздушных тревог. Только за май этого, в 2023 году, Россия атаковала Киев и область воздушными целями 17 раз.

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Оккупанты даже обстреливали гражданское население во время эвакуации людей из затопленных районов Херсонщины и Николаевщины. Как известно, целые районы этих регионов ушли под воду после взрыва Каховской ГЭС.