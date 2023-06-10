У п'ятницю, 9 червня, близько 23:00 на Сході та Півдні пролунали сигнали попередження. Згодом тривогу оголосили ще й на Півночі. Детально читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія – терористична держава

Ворог робить усе, аби демотивувати, втомити та просто-таки знищити нас, тому в жодному разі не варто нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Лише за травень цього, 2023 року Росія атакувала Київ та область повітряними цілями 17 разів.

До теми Росія 17 разів атакувала Київ у травні: чим окупанти били по столиці та як змінилася тактика

Окупанти навіть обстрілювати цивільне населення під час евакуації людей зі затоплених районів Херсонщини та Миколаївщини. Як відомо, цілі райони цих регіонів пішли під воду після підриву Каховської ГЕС.