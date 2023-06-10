Окупанти знову активізувалися, через що у низці областей нашої держави пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом з'явилися перші повідомлення про роботу систем ППО, зокрема на Одещині, та атаку дронів.
Ворог робить усе, аби демотивувати, втомити та просто-таки знищити нас, тому в жодному разі не варто нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Лише за травень цього, 2023 року Росія атакувала Київ та область повітряними цілями 17 разів.
Окупанти навіть обстрілювати цивільне населення під час евакуації людей зі затоплених районів Херсонщини та Миколаївщини. Як відомо, цілі райони цих регіонів пішли під воду після підриву Каховської ГЕС.