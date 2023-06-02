У період з 1 по 31 травня 2023 року російські військові атакували столицю України 17 разів, тобто кожен другий день, а то й двічі за добу. 24 Канал розповідає, якими ракетами й дронами окупанти атакували Київ, як ППО впоралася з обстрілами, та скільки цей терор коштував Кремлю.

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Хронологія російських атак на Київ

1 травня 2023

Вночі 1 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку України. Обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації типу Ту-95мс. За даними КМВА, у повітряному просторі Києва силами ППО всі ворожі ракети були знищені.

У Повітряних Силах ЗСУ уточнили, що ворог атакував з Оленєгорська (Мурманська область) і з району Каспійського моря. Усього було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО знищили 15 ракет.

Скільки саме ракет було знищено в районі Києва – не відомо.

3 травня 2023

Під час нічної атаки на Київ 3 травня російські військові використали винятково "Шахеди". У КМВА інформували, що в повітряному просторі навколо столиці збили всі дрони, які були виявлені.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що Росія атакувала Україну з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Росіяни використали 26 "Шахедів", з яких силам ППО вдалося збити 21.

Офіційно відомо, що 11 "Шахедів" було збито в зоні відповідальності "Схід".

Точних даних, скільки "Шахедів" збили в районі Києва, немає.

4 травня 2023

Агресор завдав комплексного повітряного удару по столиці із застосуванням "Шахедів" та аеробалістичної ракети "Кинджал".

Росіяни випустили 6 "Шахедів", які були знищені в зоні відповідальності ПвК "Центр".

У Повітряних Силах ЗСУ тільки 6 травня підтвердили інформацію про те, що було збито "Кинджал" завдяки ЗРК Patriot. Це був перший випадок в історії, коли вдалося збити аеробалістичну ракету.

8 травня 2023

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину "Шахедами".

Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено усі 35 "Шахедів".

9 травня 2023

9 травня 2023 року сили та засоби зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" у взаємодії з силами оборони України знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

13 травня 2023

Опівночі 13 травня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків "Шахедами". Усього зафіксовано 21 пуск.

На різних напрямках знищено 17 "Шахедів". Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

У КМВА інформували, що всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, були знищені.

Яку саме кількість "Шахедів" знищили довкола Києва – не відомо.

14 травня 2023

У ніч на 14 травня окупанти атакували Україну з різних напрямків 18 "Шахедами", ракетами "Калібр" і крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. За даними КМВА, до опівночі росіяни запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники.

Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, були знищені на дальніх підступах.

Яка точна кількість знищених "Шахедів" під Києвом – не відомо. Водночас у повітряному просторі навколо столиці крилатих ракет, які росіяни випустили по інших регіонах України, не було зафіксовано.

16 травня 2023

Російські окупанти вночі 16 травня атакували Україну з північного, південного та східного напрямку 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Окупанти випустили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). У Києві було знищено 14 ракет, а також 4 "Калібри" у зоні відповідальності ПвК "Південь".

Крім того, у ніч на 16 травня противник випустив 6 "Шахедів" й проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", Supercam. Усі дрони теж було знищено.

У КМВА заявили, що ця атака була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Більшість ворожих цілей було виявлено в повітряному просторі Києва і знищено.

18 травня 2023

Захисниками Повітряного командування "Центр" знищили 16 крилатих ракет Х-101/555 та 4 БпЛА ворога – 2 "Шахеди" та 2 розвідники.

19 травня 2023

У ніч проти 19 травня 2023 року росіяни атакували Київ "Шахедами". У зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" було ліквідовано 11 "Шахедів".

20 травня 2023

Після опівночі 20 травня 2023 російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 "Шахедами", які спрямували на Київщину.

Усі дрони було знищено силами та засобами Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил.

25 травня 2023

Найдовша пауза без обстрілів у Києві тривала 4 дні. Уночі 25 травня ворог порушив спокій киян, завдавши масованої атаки "Шахедами".

Всього окупанти випустили по Україні 36 "Шахедів", з яких сили ППО знищили всі. У КМВА наголосили, що всі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені.

Повітряне командування "Центр" збило 10 ворожих безпілотників, які, ймовірно, летіли на Київ.

26 травня 2023

26 травня окупанти випустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний дрон. Сили ППО знищили всі крилаті ракети, 23 "Шахеди" та два дрони "Орлан-10" і "Мерлін-ВР".

За даними КМВА, всі ворожі цілі, що були виявлені в повітряному просторі Києва, знищили.

Скільки саме ракет і "Шахедів" знищили в районі Києва – не повідомляється.

28 травня 2023

У ніч на 28 травня року ворог атакував Україну "Шахедами" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Сили ППО знищили 52 "Шахеди".

Відразу 45 дронів було знищено у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр". Руйнування у різних районах Києва спричинили падіння уламків дронів.

29 травня 2023

Вночі 29 травня у зоні відповідальності ПвК "Центр" було знищено 31 крилату ракету Х-101/Х-555, 13 "Шахедів" та один розвідувальний БпЛА.

Об 11:30 противник повторно атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі знищено.

30 травня 2023

Російські окупанти атакували Україну 31 БпЛА Shahed-136/131. На щастя, захисники українського неба знищили 29 з них. Більшість дронів ліквідували на підступах до Києва або над українською столицею.

Уламки впали у Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах. На жаль, загинула одна людина. Окрім того, Віталій Кличко повідомив про понад 10 постраждалих. З пошкодженої уламками багатоповерхівки евакуювали 20 людей.

Скільки ракет і "Шахедів" знищено під час атак на Київ

Згідно з аналізом повідомлень КМВА, можна зробити висновок, що жодна ракета чи "Шахед" не вразили той чи інший об'єкт у столиці України прямим ударом. Натомість руйнування ставалися винятково від падіння уламків чи то ракет, чи то "Шахедів".

Під час підрахунку кількості російських ракет і "Шахедів", які були збиті в районі Києва або в напрямку столиці, ми використали зведення Повітряних Сил ЗСУ, а також повідомлення КМВА.

Офіційної інформації, скільки саме ракет і "Шахедів" Росія випустила по Києву у травні – немає. Повітряні Сили не завжди конкретизують, де саме були збиті ті чи інші цілі.

Наприклад, іноді у повідомленні мовиться, що ракети були збиті у взаємодії Повітряного командування "Південь" та "Центр". Це означає, що певна кількість ракет була збита на Півдні України, а інша частина – у Центрі.

Відтак, з 1 до 29 травня 2023 року під час 16 атак на Київ було знищено близько 91 крилатої й 7 аеробалістичних ракет та понад 240 "Шахедів":

ППО знищила всі "Іскандер-К" та "Іскандер-М"

У травні під час атак на Київ росіяни використали 16 балістичних, крилатих та зенітних ракет ("Іскандер-М", "Іскандер-К" та С-400). Усі 16 ракет було знищено.

Офіційно відомо, що 18 травня сили ППО знищили дві з двох балістичних ракет "Іскандер-М".



Ще три з трьох балістичних ракет було знищено 16 травня. Мовиться про С-400 та "Іскандер-М". Однак точної інформації, який саме тип ракети було збито – немає. Відомо, що ракети летіли за балістичною траєкторією.

Ще 11 з 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" було знищено під час атаки на Київ вдень 29 травня.

Скільки Росії коштували ракетні атаки по Києву

З відкритих джерел відомо, що один "Кинджал" коштує для Росії близько 10 мільйонів доларів. Відтак, 7 "Кинджалів", які Росія у травні випустила по Києву, коштували Кремлю 70 мільйонів доларів.

Вартість виготовлення однієї ракети "Калібр" для власного користування складає для Росії близько 1 мільйона доларів. Тому можна припустити, що Кремль витратив щонайменше 5 мільйонів доларів на удари "Калібрами" по столиці.

Підрахувати вартість випущених по Києву ракет Х-101 та Х-555 складно, оскільки у зведеннях Повітряних Сил статистика щодо них подається разом, хоча ціна на ракети різна. Тобто, не відомо, скільки точно ракет Х-101 чи ракет Х-555 використала Росія.

Вартість однієї ракети Х-101 складає 13 – 14 мільйонів доларів. Натомість Х-555 коштує 7,5 мільйона доларів. Відтак, не знаючи, скільки точно конкретних ракет випустили росіяни, ми взяли середній показник вартості між Х-101 і Х-555 у 10 мільйонів доларів. Пуски цих двох типів ракет обійшлися Росії орієнтовно у 86 мільйонів доларів.

За даними Forbes, одна ракета "Іскандер" без уточнення типу коштує Росії 3 мільйони доларів. Сили ППО України знищили щонайменше 13 "Іскандерів", які могли коштувати Росії 39 мільйонів доларів.

У відкритих джерелах немає даних щодо вартості С-400, оскільки це новий комплекс.

Відтак, Росія у травні використала на ракетні атаки по Києву близько 200 мільйонів доларів.

Скільки Росія витрачає на атаки "Шахедами"

За даними The Guardian, вартість одного "Шахеда" коливається у межах 20 – 50 тисячі доларів.

У травні над Києвом було збито близько 200 "Шахедів". Відтак, атаки "Шахедами" на столицю коштували Росії від 4 до 10 мільйонів доларів.

Що саме та для чого атакують росіяни

Росіяни дещо змінили тактику ракетних атак після масованих обстрілів восени 2022 року та взимку 2023-го. Раніше окупанти починали атаки зранку й обстрілювали енергетичну інфраструктуру, щоб занурити Україну в блекаут. Тепер же обстріли відбуваються здебільшого пізно вночі й спрямовані на інші об'єкти.

Глава ГУР МО Кирило Буданов у квітні в одному з інтерв'ю заявляв, що росіяни накопичують ракети, щоб зірвати очікуваний контрнаступ ЗСУ. Буданов не пояснив, чи планує Росія використовувати ракети безпосередньо на полі бою, чи атакувати український тил.

З кінця квітня, коли окупанти влучили по будинку в Умані, розпочалася нова хвиля масованих атак з боку росіян. Тепер атаки ракетами та дронами по українському тилу відбуваються чи не щоночі. При цьому росіяни продовжують застосувувати тактику комбінованих атак.

Росіяни намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси української ППО. Відомо, що довкола Києва зосереджено чимало сил та засобів ППО, які Росія і хоче знищити.

На це може вказувати те, що противник використав у травні відразу 7 "Кинджалів" та "Іскандери", ймовірно, щоб вразити ЗРК Patriot. Однак поставлених цілей росіяни не досягли. При цьому слід підкреслити, що в Росії, за даними глави Міноборони України, залишилося близько 73 "Кинджалів".

Здатність України збивати "Кинджал" та іншу російську балістику завдало потужного удару по Кремлю. Річ у тім, що в Росії "Кинджал" презентували як ракету, що немає аналогів. Що більше, "Кинджал" створювався, щоб обходити такі ЗРК, як Patriot. Однак на практиці ЗРК Patriot зі 100-відсотковою ефективністю впорався з "Кинджалами", що ставить під сумнів заяви росіян.

Також щоденними атаками противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що основна задача окупантів максимально підірвати нашу психологічну стійкість та єдність.