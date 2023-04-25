Очільник ГУР Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю журналістам констатував, що окупанти на певний час призупинили ракетні обстріли, адже виробляють нову зброю. За його словами, зараз головною ціллю противника є зривання потенційного контрнаступу Збройних Сил.
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Ворогові бракує ракет
Як зазначив головний розвідник України, більша частина з нововироблених Росією ракет буде застосована під час активних бойових дій в недалекій перспективі.
Накопичують (ракети, озброєння – 24 Канал) для зриву нашої наступальної операції,
– сказав Буданов.
Разом з тим він підтвердив, що ворожа держава могла виробляти до 60 ракет типів Х-101 та "Калібр" наприкінці минулого року, однак мала намір збільшувати ці обсяги.
Окрім того, глава української розвідки переконаний, що в Росії зараз замало озброєння для проведення інтенсивних ракетних обстрілів.
Я вам поясню. Повертаємось в історію. Перший ракетний удар – у залпі було близько 120 ракет. Удари пішли щопонеділка, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів,
– констатував керівник ГУР.
Скоро буде знакова битва
- Під час цього ж інтерв'ю Кирило Буданов натякнув, що скоро Україна спостерігатиме за найбільш знаковою битвою для новітньої історії нашої держави. Однак досі залишається невідомим, коли ж вона станеться.
- Також очільник розвідки вірить, що деокупація усіх територій нашої країни відбудеться у 2023 році. І, очевидно, що Україна докладе максимум зусиль, аби повернути Крим.
- Водночас говорити про терміни контрнаступу, за його словами, зараз не доцільно. Хоча новини про потенційні операції ЗСУ лякають окупантів, що є позитивом.