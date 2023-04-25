Очільник ГУР Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю журналістам констатував, що окупанти на певний час призупинили ракетні обстріли, адже виробляють нову зброю. За його словами, зараз головною ціллю противника є зривання потенційного контрнаступу Збройних Сил.

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Ворогові бракує ракет

Як зазначив головний розвідник України, більша частина з нововироблених Росією ракет буде застосована під час активних бойових дій в недалекій перспективі.

Накопичують (ракети, озброєння – 24 Канал) для зриву нашої наступальної операції,

– сказав Буданов.

Разом з тим він підтвердив, що ворожа держава могла виробляти до 60 ракет типів Х-101 та "Калібр" наприкінці минулого року, однак мала намір збільшувати ці обсяги.

Зверніть увагу! Скільки саме ракет окупанти можуть створювати зараз на підприємствах, Буданов не сказав, однак запевнив, що "ці обсяги є для них недостатніми за їх масштабами".

Окрім того, глава української розвідки переконаний, що в Росії зараз замало озброєння для проведення інтенсивних ракетних обстрілів.

Я вам поясню. Повертаємось в історію. Перший ракетний удар – у залпі було близько 120 ракет. Удари пішли щопонеділка, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет. І так вони підійшли майже до нулів,

– констатував керівник ГУР.

Скоро буде знакова битва