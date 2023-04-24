В інтерв'ю журналістам Буданов зазначив, що абсолютно не сумнівається у тому, що зовсім у недалекій перспективі буде знакова битва для новітньої історії України. Водночас коли вона почнеться – таємниця для всіх.

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Аналіз від Буданова

На думку глави ГУР, надмірна увага та інтерес до контрнаступу Збройних Сил, певною мірою, ускладнюють ситуацію та створюють завищені очікування до наших захисників. Однак такі повідомлення також лякають нашого ворога, що безумовно є позитивним аспектом.

Це ж має і зворотний бік. Як накручують наше суспільство – ось скоро підемо в атаку, всіх звільнимо, все звільнимо, знищимо ворогів і так далі, так само це впливає і на противника. Їхня маса (росіяни – 24 Канал) теж усе це дивиться. Ви ж подивіться, що в них у цих їхніх дурнуватих пабліках робиться – у них страх, вони бояться. Тобто тут є як плюси, так і мінуси,

– констатував Буданов.

Окрім того, він припустив, що значна частина територій України буде деокупована силовим шляхом саме під час цієї контрнаступальної операції.

Однак говорити про те, які саме це будуть напрямки та у який спосіб українські військові звільнятимуть міста та села, очевидно, зовсім не доцільно.

Буданов оцінив ситуація на фронті та прокоментував контрнаступ: дивіться інтерв'ю "РБК-Україна"

Під час цього ж інтерв'ю глава ГУР запевнив, що пропагандисти уже готуються до того, як будуть висвітлювати "жест доброї волі" окупантів з Кримського півострова. До того ж досвід пояснювати поразки "другої армії світу" у них уже є.

Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій,

– наголосив керівник розвідки.

Зверніть увагу! Буданов переконаний, що деокупація Криму не стане для Путіна тим чинником, що змусить його застосувати ядерний арсенал.

Україна наближається до завершення війни