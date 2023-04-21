Одним з центрів протистояння між цивілізованим світом і Росією та її симпатиками став Єгипет. Про важливий епізод цього протистояння розповіли журналісти The Washington Post у матеріалі від 17 квітня 2023 року. 24 Канал проаналізував, як змінювалася позиція Єгипту щодо війни в Україні та чим Каїр може допомогти ЗСУ.

До теми Єгипет планував таємно постачати ракети в Росію, – The Washington Post

Як і чому Єгипет "розвернуло" на 180 градусів

Завдяки злитим Джеком Тейшейрою документам американської розвідки стало відомо, що влада Єгипту вела переговори з Росією щодо постачання агресору зброї. А саме – 40 000 122-міліметрових ракет Sakr-45, які можна використовувати в російських РСЗВ "Град".



Єгипет планував відправити 40 000 ракет до Росії

Переговори були на завершальній стадії, але про них довідалась всюдисюща американська розвідка. Там відразу ж знайшли аргументи, щоб переконати єгипетського президента Абдель Фатаха ас-Сісі відмовитись від такої підступної схеми.

Це викриття, натомість, змусило Єгипет фактично "розвернутися" на 180 градусів і не лише відмовити росіянам, а й дати старт проєкту на підтримку України. Єгипет схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 і 155 міліметрів США для передачі Україні, а також має задіяти власні промислові потужності для задоволення потреб ЗСУ в знищенні російських окупантів.

Ситуація, про яку написали американські журналісти, видається доволі дивною авантюрою, якщо до кінця не розуміти, чим в останні роки та десятиліття є Єгипет. Втім, в історії є пояснення й воно полягає в специфіці тамтешнього політичного життя.

Багатовекторність по-єгипетськи

З середини XX століття Москва була доволі активним гравцем у регіоні та відкрито підтримувала Єгипет – грошима, технікою та інструкторами. СРСР був гарантом безпеки Єгипту (зокрема, й під час Суецької кризи 1956 року), переозброїв єгипетську армію та влив у тамтешню економіку шалені кошти. Вершиною співпраці стало будівництво Асуанської греблі та ГЕС на річці Ніл.



Верхня Асуанська гребля, вигляд зі супутника / фото NASA

Довідково! Суецька криза, або ж Синайська війна (29 жовтня – 6 листопада 1956) – це військовий конфлікт між Великою Британією, Францією та Ізраїлем з одного боку та Єгиптом з іншого. Метою військових дій було: для Великої Британії та Франції – відновлення контролю над Суецьким каналом, для Ізраїлю – відновлення ізраїльського судноплавства Акабською затокою, руйнацію єгипетської військової інфраструктури на Синаї і в Газі, убезпечення західного кордону.



Детальніше про Суецьку кризу читайте та дивіться в матеріалі 24 Каналу – за посиланням.





Понищені танки в Єгипті / фото United States Army Heritage

Вже за часів президента Садата в Єгипті зрозуміли, що дружба з Москвою є безперспективною та почали дивитися в бік США, а в роки правління його наступника, президента Мубарака, Каїр і Вашингтон стали міцними союзниками.

З того часу, попри значні зміни в Єгипті, країна залишається другом для Вашингтона та його опорним пунктом у регіоні. У відповідь Єгипет отримує гроші та зброю.



При цьому, офіційний Каїр зберігає традиційні зв'язки з Росією (від туризму до закупівлі зерна та зброї), а також активно прислухається до Китаю та Саудівської Аравії. Власне, ця гра в багатовекторність і стала причиною демаршу ас-Сісі з ракетами для окупантів. Втім, ця ж багатовекторність дозволяє відігравати так звану роль посередника.

Показовим став епізод наприкінці січня 2023 року, коли очільник російської дипломатії Лавров, під завісу свого африканського турне, прибув до Єгипту, де мав зустріч з міністром іноземних справ країни Самехом Шукрі. Останній передав Лаврову повідомлення від держсекретаря США Ентоні Блінкена з вимогою забиратися геть з України. Для Лаврова це був удар нижче пояса й став тою самою ложкою дьогтю в бочці російського дипломатичного меду.



Лавров та Шукрі під час зустрічі в Єгипті / фото росЗМІ

Крадене зерно та вплив Росії

До російського вторгнення Єгипет був важливим імпортером українського зерна. Україна задовольняла приблизно 25% потреб країни в пшениці, решту забезпечувала Росія. У 2022 році ситуація змінилася – через російську блокаду Чорного моря Єгипет змушений був розірвати контракти на постачання українського збіжжя.

Зверніть увагу! Власне українське зерно до Єгипту все ж потрапило. У травні 2022 року розгорівся величезний скандал, коли з'ясувалося, що Росія намагалася продати Єгипту крадене в Україні збіжжя. Після активного втручання українських дипломатів, російська афера провалилась, а судно "Матрос Позінич" з 27 тоннами краденого зерна відмовились приймати в порту Александрії.



На цьому спроби продати крадене зерно, на жаль, не припинились. Росіяни використовують кілька схем, зокрема, перепродають крадене збіжжя туркам, які далі перепродають його до Єгипту.

Після схвалення Чорноморської зернової ініціативи та розблокування українських портів, поставки зерна до Єгипту відновилися й наразі тривають. При цьому, Росія на цьому ринку також дуже активна, постійно вдається до демпінгу та провокацій щодо саботажу зернової угоди.

Від F-16 до танків Abrams: звідки у Єгипту стільки зброї

Статус союзника США надає Єгипту чимало бонусів.

Також країна отримує з-за океану мільярдні контракти на сучасну зброю – від HIMARS до гелікоптерів CH-47F Chinook, літаків F-16 .

. Крім того, в Єгипті працює завод з ліцензійного виробництва танків Abrams , а на озброєнні армії – тисячі бойових машин американського виробництва.

, а на озброєнні армії – тисячі бойових машин американського виробництва. Також мова про власне самі гроші. Окрім США в цьому процесі прислужився інший давній союзник Вашингтона в регіоні – Саудівська Аравія. У 2017 – 2021 роках Єгипет посідав третє місце серед світових імпортерів зброї.



У Єгипту тисячі танків на озброєнні / скриншот з відео

До 2022 року Єгипет був одним із найбільших покупців російської зброї та воєнної техніки. Фактично шоста частина російського оборонного імпорту припадала саме на Єгипет.

Каїр цікавили літаки Су-35 та МіГ-29М, крилаті ракети, але він не гребував і танками Т-90, гелікоптерами Ка-52, системами ППО С-300. Самі ж росіяни мріяли продавати єгиптянам винищувач п'ятого покоління Су-57 (нині існує лише в кількох екземплярах).

Цікавий момент! Єгипет мав з 2018 року контракт на купівлю 30 російських літаків Су-35, але відмовився від купівлі вже готових машин під тиском США.



До речі, якщо продажі техніки до Індії чи В'єтнаму стрімко падали після окупації Криму та санкцій, то обсяги до Єгипту лише зростали. Після 2022 року відкрито купувати російську зброю взагалі стало неможливо, адже наслідком такого необдуманого кроку був гнів головного союзника та жорсткі санкції.

Для чого Єгипту зброя

Єгипет – доволі строката країна, там чимало корупційних схема, та й доволі велике за чисельністю населення (понад 100 мільйонів), мало їжі та не все гаразд із дотриманням прав людини. При цьому, Єгипет залишається відносно демократичною державою та навіть ліберальним осередком, звісно ж, у порівнянні з авторитарними сусідами.

У Єгипті престиж військових та їхній потужний вплив є традиційним. Це сприяє веденню гонки озброєнь. Сказати, що об'єктивних підстав для цього нема, не можна. Раніше головним ворогом Єгипту був Ізраїль. Втім, часи змінилися й нині в Каїрі більше переймаються через недобитки ІДІЛ ( терористи з "Ісламської держави", – 24 Канал) і подібних до них мілітаризованих фундаменталістів. А приклади сусідніх Лівії та Сирії, де багато років тривають криваві громадянські війни, говорять про небезпідставність побоювань.

Ще одним фактором є південний сусід – неспокійний Судан. Там уже багато років триває конфлікт, який то затихає, то знову переходить у гарячу фазу. Нове загострення сталося саме в квітні 2023 року, при цьому Єгипет намагається показати себе впливовим й авторитетним гравцем.

Актуально Військовий переворот у Судані: хто проти кого воює та чи замішана тут Росія



Єгипет в оточенні країн, охоплених конфліктами / інфографіка Economist

Арсенал чи металобрухт

Ситуація, що склалася після року активних бойових дій в Україні, дає Єгипту фактично золоту акцію. Країна в умовах спровокованого "снарядним голодом" дефіциту отримала унікальне становище збройного монополіста.

Повідомлення The Washington Post щодо продажу США снарядів калібру 152 і 155 міліметрів, вже ретельно спростоване Каїром, насправді може свідчити про усвідомлення ризиків і "початок великої дружби".

Зверніть увагу! На озброєнні єгипетської армії є не лише снаряди, а й системи ППО. Якщо вірити документам Тейшейри, ракети на озброєнні українських захисників неба вичерпуються.



При цьому Єгипет має 18 С-300, понад 40 "Буків" та інших систем, а відповідно й має достатню кількість ракет до них. Також варто згадати про літаки російського виробництва на озброєнні єгипетських ВПС, танки Abrams, ББМ та бронетранспортери.

Все це виглядає дуже смачно, і може бути (а, може, й уже є) предметом переговорів. Вони, звісно, люблять тишу, але схема, схоже, вже відпрацьована – США платить і передає Україні, Україна нищить російську армію, а Єгипет отримує нові контракти від Пентагону. Хіба ж не ідеально?

За багато років Єгипет накопичив чимало зброї, навіть має потужності для її виробництва, а тепер у Каїра є шанс на цьому непогано заробити, а в якості бонусу – оновити власну армію та посилити боєздатність. Тоді на зміну застарілим російським зразкам прийдуть умовні F-35 і PATRIOT, а, може, й усе одразу. При цьому, "золота акція" має обмежений термін придатності, адже через санкції Росія не може обслуговувати продану до Єгипту техніку, а відповідно – та ризикує стати металобрухтом.

Сигнал зі Сеула

Крига в питанні постачання зброї Україні вже скресла і це помітив навіть Дмітрій Медвєдєв. І якщо реакція російського блогера була традиційно неадекватною, то всі інші все зрозуміли цілком правильно.

Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, повномасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці,

– президент Республіки Корея Юн Сок Йоль про можливість воєнної підтримки України.

18 квітня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль елегантно повідомив про можливість постачання зброї України. Ці слова були сказані напередодні візиту політика до Вашингтона. А за тиждень до того країна уклала зі США угоду на постачання, так би мовити в оренду, 500 000 тисяч снарядів для 155-міліметрових артилерійських гармат.

До теми Яку допомогу могли б надати Південна Корея та Єгипет

Таким чином Південна Корея подає чіткий сигнал – і його чують не лише в Москві чи Пекіні. Це прямий дороговказ Каїру та покрокова інструкція, як опинитися на правильному боці історії.