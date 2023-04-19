Про це 24 Каналу розповів Юрій Федоров – військовий експерт. За його словами, Україна завжди буде рада будь-якому постачанні зброї, щоб уникнути снарядного голоду.

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Чому підтримка Південної Кореї вигідна для України

Юрій Федоров пояснив, що південнокорейський військовий промисловий комплекс вирізняється своєю потужністю.

За винятком ядерної зброї та далекобійних ракет стратегічного значення вони розробляють і виробляють практично весь спектр звичайного озброєння,

– наголосив він.

Тож українська сторона може просити в країни все, що потрібно на полі бою. Зокрема, мовиться про артилерію. Поляки вочевидь вже замовили достатньо корейських самохідних установок, частина яких може бути передана Україні.

Також Південна Корея може постачати Україні протиповітряні системи.

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Північна Корея може допомагати Росії

Військовий експерт зосередив увагу на тому, що і в південнокорейській, і в північнокорейській армії сконцентрована величезна кількість артилерії. Її виготовляються ще з кінця 1950-их років.

"Інша справа, що 152 мм снарядів все-таки у Південної Кореї немає – вони їм просто не потрібні були", – наголосив він.

Федоров додав, що потрібні Україні снаряди можуть бути у Північної Кореї.

Зараз, звісно, росіяни хочуть отримати від Північної Кореї якомога більше снарядів, тому що в них снарядів не вистачає. Південна Корея відповідно може за бажанням постачати такого роду боєприпаси Україні,

– пояснив він.

Тож питання передачі зброї наразі все ж залишається відкритим.

Єгипет теж змінив свою позицію

Юрій Федоров розказав, що Єгипет, ймовірно, теж дослухався до порад американських дипломатів чи американського керівництва щодо постачання зброї українській стороні.

"Мовиться про те, що в Єгипті можуть виробити ледь не 40 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню для установок "Град", "Смерч", – підкреслив він.

Тож така кількість боєприпасів точно була б не зайвою для України.

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