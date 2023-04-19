Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розширить підтримку України, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

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Юн сказав, що його уряд вивчає можливість допомогти захистити і відновити Україну, подібно до того, як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950 – 1953 років.

Якщо виникає ситуація, з якою міжнародна спільнота не може миритися, наприклад, широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці,

– сказав Юн.

Це був перший випадок, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю, більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

Президент Південної Кореї наголосив, що його країна буде вживати найбільш доцільних заходів.

"Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживатимемо найбільш доцільних заходів", – сказав Юн.

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