У Південній Кореї наголосили, що інформацію про трактування угоди сприйняли неправильно. В Україну продані боєприпаси не потраплять.

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То чи буде продаж боєприпасів

Видання наголосило, що боєприпаси 155 калібру Південна Корея таки продасть Пентагону. Однак принципова позиція Сеулу – вони не мають потрапити в Україну, кінцевим споживачем боєприпасів повинні бути США.

Корейська влада не хоче порушувати свої попередні заяви, тому навіть варіант з посередництвом США її не влаштовує. Однак країна готова й далі надавати Києву нелетальну допомогу: бронежилети, ковдри, шоломи та медикаменти. Розмір допомоги, яку Південна Корея вже надала Україні, становить 3,5 мільйона доларів.

Що цьому передувало

11 листопада американські ЗМІ написали, що США та Південна Корея схвалили таємну угоду про продаж боєприпасів. Раніше Штати офіційно заявляли, що у них стрімко зменшуються запаси снарядів. То ж Сеул погодився продати країні 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Цю зброю Пентагон буцімто хотів далі відправити в Україну.

Такої кількості боєприпасів вистачило б для кількох тижнів інтенсивних боїв Збройних Сил України.

Зверніть увагу! 10 листопада Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України. Вартість озброєння, яке передадуть нашим військовим, становить 400 мільйонів доларів.

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