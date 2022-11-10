Ввечері 10 листопада США планують оголосити про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це під час брифінгу розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише 24 канал.

Що входитиме у новий пакет допомоги

Салліван уточнив, що про новий пакет повинні оголосити саме сьогодні, тобто 10 листопада. І ця допомога буде важливим вкладом у протиповітряну оборону України.

Сьогодні буде оголошено про передачу нового пакету військової допомоги Україні,

– сказав він.

За його словами, пакет допомоги включатиме боєприпаси для систем ППО "Hawk" та зенітно-ракетні комплекси "Avenger" з ракетами Stinger.