Ввечері 10 листопада США планують оголосити про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це під час брифінгу розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише 24 канал.
Що входитиме у новий пакет допомоги
Салліван уточнив, що про новий пакет повинні оголосити саме сьогодні, тобто 10 листопада. І ця допомога буде важливим вкладом у протиповітряну оборону України.
Сьогодні буде оголошено про передачу нового пакету військової допомоги Україні,
– сказав він.
За його словами, пакет допомоги включатиме боєприпаси для систем ППО "Hawk" та зенітно-ракетні комплекси "Avenger" з ракетами Stinger.
Що відомо про ЗРК "Avenger"Це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом, який має позначення AN/TWQ-1 і забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах.