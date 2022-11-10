Про це розповіла міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими.

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Ще дві пускові установки будуть відправлені саме тому, що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні,

– розповіла Маргарита Роблес.

Також Роблес оголосила, що Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібром 105 міліметри, які опановує 21 український військовослужбовець на базі в Альмерії, а також додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в країні.

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Крім того, Іспанія передала Україні 77 тисяч зимових мундирів для військовослужбовців.

За словами урядовиці, військова й гуманітарна допомога з Іспанії Україні надходила буквально з першого дня повномасштабної війни, а іспанські літаки здійснили 50 польотів по 11 годин кожен.

Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни,

– зазначила Роблес.

Що відомо про ППО HAWK Це зенітно-ракетний комплекс. Він є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 мільйонів доларів, а ракети до нього – по 250 тисяч доларів за одну одиницю. Це зенітно-ракетний комплекс. Він є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 мільйонів доларів, а ракети до нього – по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

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