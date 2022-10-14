Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він також зазначив – базово, ці комплекси зразка 60-х років, але якщо говорити конкретно про Іспанію – їх комплекси пройшли модернізацію за стандартами НАТО.

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"Ця модернізація була дуже свіжою – у 2020 році відбулась", – каже Киричевський.

Іван Киричевський додає, якщо на перший погляд, ці комплекси виглядають дещо старомодно, то вони можуть дуже ефективно виконувати певні завдання.

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"Наприклад – прикриття стаціонарних об’єктів від крилатих ракет. А із "літаючими балалайками" Hawk впораються точно", – переконаний він.

Із недоліків – доволі часто трапляються відмови, але відмови на радянських комплексах у рази частіша. І щодо мобільності – вона бажає кращого, розгортання комплекса триває 30 хвилин.

Детальніше про установки Hawk

MIM-23 Hawk – ЗРК минулого покоління. Свого часу увійшов в історію як головний зенітний комплекс США та країн НАТО у часи Холодної війни. Тоді системи MIM-23 Hawk розійшлися по світу великим "тиражем": перебували на озброєнні 10 країн.

MIM-23 Hawk ввели в експлуатацію ще у 1960 році. За цей час ЗРК пройшли 4 модернізації. Остання з них – включила у себе цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Мовиться, що завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk провели й подальшу модернізацію ЗРК, відому як Hawk XXI. Наразі вона перебуває на озброєнні Туреччини.

Важливо, що вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23. Вона переживала оновлення та модернізації до середини 90-х років.