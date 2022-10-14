Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он также отметил – базово эти комплексы образца 60-х годов, но если говорить конкретно об Испании – их комплексы прошли модернизацию по стандартам НАТО.

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"Эта модернизация была очень свежей – в 2020 году состоялась", – говорит Киричевский.

Иван Киричевский добавляет, что если на первый взгляд эти комплексы выглядят несколько старомодно, то они могут очень эффективно выполнять определенные задачи.

Какова ситуация на юге: смотрите видео

"Например – прикрытие стационарных объектов от крылатых ракет. А с "летающими балалайками" Hawk справятся точно", – убежден он.

Из недостатков – довольно часто случаются отказы, но отказы на советских комплексах в разы чаще. И по мобильности – она желает лучшего, развертывание комплекса длится 30 минут.

Подробнее об установках Hawk

MIM-23 Hawk – ЗРК прошлого поколения. В свое время вошел в историю как главный зенитный комплекс США и стран НАТО во время Холодной войны. Тогда системы MIM-23 Hawk разошлись по миру большим тиражом: находились на вооружении 10 стран.

MIM-23 Hawk был введен в эксплуатацию еще в 1960 году. За это время ЗРК прошли 4 модернизации. Последняя из них включила в себя цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Речь идет о том, что благодаря компьютеризации MIM-23 Hawk провели и дальнейшую модернизацию ЗРК, известную как Hawk XXI. В настоящее время она находится на вооружении Турции.

Важно, что огневые возможности комплекса продолжили опираться на зенитную ракету MIM-23. Она переживала обновление и модернизацию до середины 90-х годов.