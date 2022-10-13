Столтенберг заявив, що вітає рішення Іспанії поставити в Україну 4 пускових установки Hawk. Вони посилять ППО України.

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Ллойд Остін – міністр оборони США – розповів, що Україна надсилала відповідний запит.

Що відомо про установки Hawk

MIM-23 Hawk – ЗРК минулого покоління. Свого часу увійшов в історію як головний зенітний комплекс США та країн НАТО у часи Холодної війни. Тоді системи MIM-23 Hawk розійшлися по світу великим "тиражем": перебували на озброєнні 10 країн.

MIM-23 Hawk ввели в експлуатацію ще у 1960 році. За цей час ЗРК пройшли 4 модернізації. Остання з них – включила у себе цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Мовиться, що завдяки комп'ютеризації MIM-23 Hawk провели й подальшу модернізацію ЗРК, відому як Hawk XXI. Наразі вона перебуває на озброєнні Туреччини.

Важливо, що вогневі можливості комплексу продовжили спиратись на зенітну ракету MIM-23. Вона переживала оновлення та модернізації до середини 90-х років.

Через те, що конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk передбачити вкрай складно, то єдиний параметр відносно бойових можливостей Hawk якраз і полягає у цій ракеті. Дальність знищення цілей – до 45 – 50 кілометрів, висотність цілі – до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення,

– мовиться у повідомленні.

Відповідних ракет виготовили понад 40 тисяч. Їх доволі багато – дефіцит не загрожує.

Зауважте! Раніше Марк Міллі – голова Об'єднаного комітету начальників штабів США – розповів, що Україна надіслала запит на інтегровану систему протиповітряної оборони. Вона включає системи малої, середньої та великої дальності.

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