Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про надання нової допомоги Україні під час брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу. Україна отримає антидронні системи і додаткові установки ППО.

До речі Пріоритетом у військовій допомозі України тепер будуть системи ППО, – генсек НАТО

Україна отримає антидронні системи

Єнс Столтенберг розповів, що НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. Рішення НАТО зумовлене тим, що в останні тижні Росія вкрай часто застосовує дрони-камікадзе іранського виробництва. За даними ГУР МО, Росія замовила в Ірані 2 тисячі 400 "шахідів".

У списку зброї, яку Україна отримає від НАТО, є засоби для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва. Йдеться про сотню станцій та інше обладнання.

Столтенберг наголосив, що системи для глушіння дронів "допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру".

Іспанія передасть ППО, про яку просила Україна

Також Столтенберг повідомив, що Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk. Напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомляв, що Україна попросила у союзників системи ППО Hawk.

MIM-23 Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Дальність знищення цілей – до 45 – 50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

У рамках комплексного пакета допомоги НАТО, Україна отримуватиме також пальне, зимовий одяг і медикаменти. Крім ППО, як повідомив Єнс Столтенберг, союзники у НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію та бронетехніку.

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НАТО допоможе Україні перейти до сучасного обладнання

Генсек НАТО повідомив, що у довгостроковій перспективі партнери також допоможуть Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО.

При цьому Столтенберг вкотре наголосив, що НАТО – не є стороною конфлікту, відтак в Альянсі не будуть порушувати статтю 5.

Але коли йдеться про Україну, НАТО не є частиною конфлікту, і ми підтримуємо Україну в її захисті. Україна є нашим найближчим партнером, якого ми підтримуємо протягом багатьох років. НАТО оснащує українські сили з 2014 року, а після вторгнення в лютому союзники взяли на себе провідну роль,

– сказав він.

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