Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибухи в Ростовській області 22 грудня

Окупанти скаржаться на комбіновану повітряну атаку на Ростовську область. Зокрема, про це заявив виконувач обов'язків губернатора. Росіяни традиційно марили про нібито "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Мовляв, "вдалося" збили й придушити засобами РЕБ 8 БпЛА в Азовському районі, біля Таганрога та Новочеркаська.

Росіяни скаржаться на атаку в Ростовській області / Фото з росЗМІ

Також ворог писав про начебто ракету біля Міллерово. За офіційними даними, постраждалих у Ростовській області буцімто немає. Наслідки уточнюються.

До речі, поки окупанти вихваляють свою "Пе-Ве-О", у мережі вже оприлюднили кадри з Таганрога

У Таганрозі тривожно: дивіться відео

Російське міноборони заявило про нібито "знищення" 42 безпілотників. Зокрема, 20 дронів над територією Орловської області, по 8 – над Ростовською й Брянською, 5 – над Курською й 1 – над Кубанню.