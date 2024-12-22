Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах в Ростовской области 22 декабря

Оккупанты жалуются на комбинированную воздушную атаку на Ростовскую область. В частности, об этом заявил исполняющий обязанности губернатора. Россияне традиционно бредили о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О". Мол, "удалось" сбить и подавить средствами РЭБ 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска.

Россияне жалуются на атаку в Ростовской области / Фото из росСМИ

Также враг писал о якобы ракете возле Миллерово. По официальным данным, пострадавших в Ростовской области якобы нет. Последствия уточняются.

Кстати, пока оккупанты восхваляют свою "Пе-Ве-О", в сети уже обнародовали кадры из Таганрога.

В Таганроге тревожно: смотрите видео

Российское минобороны заявило о якобы "уничтожении" 42 беспилотников. В частности, 20 дронов над территорией Орловской области, по 8 – над Ростовской и Брянской, 5 – над Курской и 1 – над Кубанью.