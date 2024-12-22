Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Над городом можно наблюдать зарево от пожара.

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Что известно об атаке БпЛА на Орел

Около 1:00 жители Орла начали сообщать о взрывах и вспышках в районе нефтебазы. Интересно также то, что россияне не учатся на ошибках, ведь этот самый объект атаковали 14 декабря. Тогда пожар на нефтебазе продолжался несколько дней.

Местные сообщали о более 13 глухих взрывов в районе нефтебазы.

Дроны атаковали нефтебазу в Орле: смотрите видео (присутствует нецензурная лексика)

Впоследствии губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил, что регион оказался под массированной атакой БпЛА.

Снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа,

– сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте удара начали работу оперативные службы. Сейчас они пытаются ликвидировать последствия возгорания.

Также информацию о том, что под ударом оказался именно ЛПДС "Стальной Конь", подтвердили OSINT-аналитики. Кроме того, они поделились местом расположения нефтебазы на карте.

Где расположена нефтебаза в Орле: смотрите на карте

Добавим, что громко было не только в Орле. Также воздушную тревогу в связи с атакой БпЛА объявляли в Ростовской области.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз уже успел отчитаться, что якобы в регионе было сбито пять БпЛА самолетного типа.