Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу після чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Увага Єрмак анонсував закриття неба над Україною у вигляді нових систем ППО

Інтегрована система не контролює весь повітряний простір над Україною, але розроблена таким чином, щоб контролювати пріоритетні цілі, які Україні потрібно захищати,

– пояснив Міллі.

Міллі також повідомив, що серед систем ППО, які запросила Україна – Hawk або вдосконалена Hawkeye. За його словами, це система середньої дальності та середньої висоти, вона "старша, але доволі ефективна".

Генерал наголосив, що українські захисники дуже ефективно протистоять ворогу, попри перевагу Росії в повітрі, і це використовуючи радянські зенітно-ракетні комплекси, серед яких С-300.

США передадуть ППО так швидко, як це можливо

Попередньо під час засідання голова Пентагону Ллойд Остін висловили підтримку у тому, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО України та передав Києву ракетні комплекси різної дальності. Він наголосив, що системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично.

Нагадаємо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак попередньо анонсував закриття неба над Україною у вигляді нових систем ППО. За його словами, Україна сподівається на історичне рішення.

Сподівання на сучасні ППО також висловив радник ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що найголовнішим питанням, яке обговорюють на саміті "Рамштайн" – є захист українського неба.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський після масованих російських ударів по Україні попросив лідерів Великої сімки передати Україні системи ППО і ПРО середнього та далекого радіусу дії. Україна неодноразово просила іноземних партнерів допомогти у захисті неба від атак Росії.

Головне про історичний "Рамштайн"

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні, 12 жовтня, проходить зустріч міністрів оборони країн-учасниць НАТО та засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн").

На саміті також присутній міністр оборони України Олексій Резніков, який має провести декілька зустрічей. Резніков має ознайомити міністрів Альянсу з останніми подіями в Україні та терміновими потребами на зиму.

До слова, Україна також сподівається отримати далекобійні ракети ATACMS, артилерію та колісну техніку для піхоти.

Більше про те, що може отримати Україна у рамках нового "Рамштайну": дивитись відео