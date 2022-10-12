Історичне рішення "закриття неба"

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що таке першочергове завдання поставив особисто президент України Володимир Зеленський.

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Черговий "Рамштайн" Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття українського неба. Посилення системи ППО – це те, що нам потрібно,

– повідомив Андрій Єрмак.

Сучасні ППО – можуть знову змінити хід війни

Також Андрій Єрмак уточнив, що саме сучасні системи ППО для України були темою останніх розмов з радником Президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Я пам'ятаю весну цього року, коли ЗСУ розбили росіян під Києвом і вони відступили з Півночі та кидали сили на Донбас. Нам потрібна була артилерія. Пам'ятаю важливі контакти з нашими союзниками всієї команди Президента – тоді ми знаходили аргументи та отримали гаубиці, а згодом HIMARS, які змінили хід війни,

– зауважив Єрмак.

Та пояснив, що посилення системи ППО – це перший пункт "Рамштайну". Він також згадав про уже отриману систему Iris-T, але, за словами Єрмака, потрібно більше ППО, щоб збільшити щільність оборони і збивати набагато більше російських повітряних загроз.

"Особисто я буду задоволений виключно тоді, коли ми отримаємо набагато більше сучасних систем ППО. Така задача, маємо виконати", – наголосив Єрмак.

Більше про потужну система IRIS-T: дивитись відео

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