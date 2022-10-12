Историческое решение "закрытие неба"

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что такую первоочередную задачу поставил лично президент Украины Владимир Зеленский.

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Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиление системы ПВО – это то, что нам нужно,

– сообщил Андрей Ермак.

Современные ПВО – могут снова изменить ход войны

Также Андрей Ермак уточнил, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником Президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Я помню весну этого года, когда ВСУ разбили россиян под Киевом, и они отступили с Севера и бросали силы на Донбасс. Нам нужна была артиллерия. Помню важные контакты с нашими союзниками всей команды Президента – тогда мы находили аргументы и получили гаубицы, а впоследствии HIMARS, которые изменили ход войны,

– заметил Ермак.

Но объяснил, что усиление системы ПВО – это первый пункт "Рамштайна". Он также упомянул уже полученную систему Iris-T, но, по словам Ермака, нужно больше ПВО, чтобы увеличить плотность обороны и сбивать гораздо больше российских воздушных угроз.

"Лично я буду доволен исключительно тогда, когда мы получим гораздо больше современных систем ПВО. Такая задача должна выполнить", – подчеркнул Ермак.

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