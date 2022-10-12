Канада оголосила про нову військову допомогу Україні

Пакет допомоги включатиме зимовий одяг та спорядження, артилерійські снаряди та комунікаційні технології. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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До складу нового пакету військової допомоги Канади входить переважно "нелетальне обладнання", а саме 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, на чому Оттава спеціалізується.

Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у зимовому одязі й бою. І ми передамо цей одяг у найближчі тижні,

– сказала Ананд перед міністерською зустріччю НАТО в Брюсселі.

Також Києву в межах нового пакету допомоги надішлють артилерійські снаряди на суму 15,2 мільйона доларів. А ще нададуть 2 мільйони доларів на забезпечення супутникового зв'язку.

Що цьому передувало Міністр оборони Олексій Резніков наприкінці літа звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб ЗСУ, зокрема мовилося й про зимову форму для 200 000 солдатів. Після цього стало відомо, що із зимовою військовою формою Україні допоможуть Данія, Литва та низка інших членів Альянсу.

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