Резніков зазначив, що це тільки початок, оскільки Україна для перемоги потребує більше систем ППО. Він наголосив, що немає сумніву – Росія є терористичною державою. Тому нам потрібен захист.

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Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб врятувати наш народ,

– сказав Резніков.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також повідомив, що німецька IRIS-T вже в Україні. Він зазначив, що починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет.

"Це тільки початок, чекаємо на NASAMS, створимо власний небесний щит", – додав Єрмак.

Що цьому передувало

Німеччина анонсувала новий пакет допомоги для України, який передбачає 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T.

10 жовтня Єрмак розповів, що не 1 систему IRIS-T Україна отримає зовсім скоро.

США невдовзі мають відправити дві батареї NASAMS.

Зауважимо, IRIS-T – це ракети малої дальності, які оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Вони призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Дальність дії сягає 40 кілометрів, висота – 20.

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