Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував своєму колезі Ллойду Остіну, президенту США Джо Байдену та всьому американському народу.

Важливо Потужно нищить російські склади з боєприпасами: все про систему HIMARS, яка б'є надточно в ціль

Час HIMARS: гарний час для українців та поганий час для окупантів,

– написав Резніков.

Міністр додав, що це чудові новини напередодні "Рамштайн-6", куди він їде 12 жовтня. Анонсував, що там буде більше.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж зауважив, що на 4 HIMARS в Україні стало більше.

Чому HIMARS такі важливі для України

Артилерійські установки є далекобійною і точною зброєю. Вони здатні знищити будь-яке укріплення ворога та важку броньовану техніку. При цьому розгорнути HIMARS можна доволі швидко – менше як за хвилину, ще за хвилину можна випустити боєкомплект.

Тому українська влада неодноразово наголошувала, що для перемоги над агресором нам потрібно більше HIMARS. Зокрема, до нової американської допомоги, розміром 1,1 мільярда доларів, входять 18 HIMARS. Щоправда, у Пентагоні повідомляли, що їх закупівля та постачання може зайняти кілька років.

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