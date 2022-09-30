Відео опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що Україна потребує більше зброї.

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"Красива робота, але нам треба більше і швидше", – прокоментував сюжет про HIMARS Єрмак.

Як працюють артилерійські системи HIMARS: дивіться відео

Чому HIMARS потрібні Україні

Ці артилерійські установки є далекобійною і точною зброєю. Вони здатні знищити будь-яке укріплення ворога та важку броньовану техніку. Розгорнути HIMARS можна менше як за хвилину, ще за хвилину – випустити боєкомплект. Зброя є ефективною за будь-якої погоди та на різній місцевості

Українські захисники застосовують HIMARS, щоб ліквідовувати ворожі склади з боєприпасами. Установка може робити це точно – похибка ракети становить до 1 метра.

Умови використання

Пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла, що HIMARS не можна застосовувати на території Росії. На іншу зброю такі обмеження не поширюються.