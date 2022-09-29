Тому 18 нових установок HIMARS прибудуть в Україну зовсім не скоро. На постачання піде кілька років.

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США закуповуватимуть HIMARS для України у виробника

Частина озброєння з анонсованого пакета допомоги, зокрема й HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі. Ці 18 ракетних установок та боєприпаси до них США не вилучатимуть зі своїх військових запасів, як робили це раніше. Їх Вашингтон закупить спеціально для України безпосередньо у виробника.

Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Оголошення пакета – це лише початок процесу закупівлі,

– наголосили у Пентагоні.

У відомстві зазначили, що зараз потрібно інвестувати у майбутнє Збройних Сил України. Щоб у разі, якщо HIMARS знадобляться через кілька років, вони були на озброєні України.

Це дійсно значна інвестиція. Вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз,

– зазначили у міноборони США.

Американські чиновники уточнили, що таке рішення не означає, що США перестануть допомагати Україні з наданням зброї, яка потрібна негайно. У разі потреби Вашингтон і далі вилучатиме HIMARS зі свого арсеналу.

Що відомо про новий пакет допомоги від США

Розмір нової американської допомоги становить 1,1 мільярда доларів. За ці гроші США нададуть Україні:

18 HIMARS;

150 броньованих автомобілів;

150 тактичних машин для буксирування зброї;

40 вантажівок і 80 причепів;

2 радари для безпілотних літальних систем;

20 багатофункціональних радіолокаційних систем;

різне спорядження для військових тощо.

Президент Володимир Зеленський вже подякував партнерам за допомогу. При цьому він закликав інші країни також різко реагувати на ескалаційні дії кремля.

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