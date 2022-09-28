Відповідну інформацію повідомили в німецьку уряді 28 вересня. Там мовиться про те, що передадуть додаткові системи протиповітряної оборони.

Зауважте Наче ми лише шоломи постачаємо, – Шольц обурений тиском на Німеччину щодо постачання танків

Німеччина передасть Україні 4 системи протиповітряної оборони

У довгому списку зброї, яку планує передати країна, з'явились чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

У повідомленні уряду в дужках зазначили, що наразі є бюджет для передачі ще 3 систем. Окрім того, відомо, що Німеччина передасть:

30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів;

24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

10 мостових систем;

три середні мостові системи;

90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння та багато іншої техніки.

Шольц обурений тиском на Німеччину щодо постачання танків

Німецький канцлер Олаф Щольц заявив, що Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей. Тому Шольца дратують заклики постачати Україні основні бойові танки.

Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи,

– зазначив канцлер.

За словами Шольца, критики повністю ігнорують факт того, що круговим обміном країна сприяє постачанню в Україну бойових танків і бойових машин піхоти.

Зокрема, Олаф Шольц вважає, що завдяки такому обміну Чехія, Словаччина, Румунія та Греція передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини та необхідні ноу-хау є в наявності.

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