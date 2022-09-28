Тож заклики постачати Україні основні бойові танки викликають роздратування. Про це Канцлер Німеччини розповів в інтерв’ю Neuen Osnabrücker Zeitung.

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Критика Німеччини ігнорує важливий нюанс

Критику в сторону Німеччини він не сприймає, адже у ній повністю ігнорується факт того, що круговим обміном країна сприяє постачанню в Україну бойових танків і бойових машин піхоти. Зокрема, згідно зі словами Олафа Шольца, завдяки такому обміну Чехія, Словаччина, Румунія та Греція передають танки східноєвропейського виробництва в Україну, де вони можуть бути негайно використані, оскільки логістика, боєприпаси, запчастини та необхідні ноу-хау є в наявності.

Натомість зазначені країни отримують від Німеччини поповнення запасів західною технікою.

Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи,

– зазначив канцлер.

Як Німеччина діятиме далі

Щодо питання постачання власних бойових танків Leopard 2 канцлер сказав, що позиція федерального уряду мінятися поки не буде.

Позиція федерального уряду чітка: не діяти самостійно. І так буде надалі,

– підкреслив Шольц.

Проте разом з тим він зазначив, що ситуація в Україні дуже динамічна, тому її постійно переоцінюють.

"Німеччина підтримує Україну в міру своїх можливостей і водночас робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО і Росією. Саме це лежить в основі всіх рішень. І це також відповідає волі переважної більшості громадян", – заявив в інтерв'ю Шольц.

Допомога Німеччини Україні: останні новини

22 вересня панівна коаліція Бундестагу знову відклала голосування про постачання Україні броньованої техніки, зокрема танків Leopard, попри те, що це озброєння може врятувати життя багатьох людей. Аргументацію Шольца цього рішення розкритикував Володимир Зеленський.

Однак поки Німеччина гальмує ці важливі рішення, вона постачає інше озброєння для ЗСУ. Так, до України надійшли ще шість самохідних зеніток Gepard та 6000 боєприпасів до них. Тепер українська армія має на озброєнні 30 таких німецьких установок.

Також Німеччина передасть новітні системи ППО IRIS-T, хоча вона сама таких систем в арсеналі свого війська не має. За прогнозами перша така система надійде до нашої держави вже у жовтні, а друга – до кінця року.

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