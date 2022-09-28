Поэтому призывы поставлять Украине основные боевые танки вызывают раздражение. Об этом канцлер Германии рассказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

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Критика Германии игнорирует важный нюанс

Критику в сторону Германии он не воспринимает, так как в ней полностью игнорируется факт того, что круговым обменом страна способствует поставке в Украину боевых танков и боевых машин пехоты. В частности, согласно словам Олафа Шольца, благодаря такому обмену Чехия, Словакия, Румыния и Греция передают танки восточноевропейского производства в Украину, где они могут быть немедленно использованы, поскольку логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые ноу-хау есть в наличии.

В свою очередь, указанные страны получают от Германии пополнение запасов западной техникой.

Некоторые критики ведут себя так, будто мы поставляем только шлемы,

– отметил канцлер.

Как Германия будет действовать дальше

По вопросу поставки собственных боевых танков Leopard 2 канцлер сказал, что позиция федерального правительства меняться пока не будет.

Позиция федерального правительства четкая: бездействовать самостоятельно. И так будет дальше,

– подчеркнул Шольц.

Однако вместе с тем он отметил, что ситуация в Украине очень динамичная, поэтому ее постоянно переоценивают.

"Германия поддерживает Украину по мере своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это тоже соответствует свободе подавляющего большинства граждан", – заявил в интервью Шольц.

Помощь Германии Украине: последние новости

22 сентября господствующая коалиция Бундестага снова отложила голосование о поставках Украине бронированной техники, в частности танков Leopard, несмотря на то, что это вооружение может спасти жизнь многих людей. Аргументацию Шольца это решение подверг критике Владимир Зеленский.

Однако, пока Германия тормозит эти важные решения, она поставляет другое вооружение для ВСУ. Так, в Украину поступило еще шесть самоходных зениток Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Теперь у украинской армии есть на вооружении 30 таких немецких установок.

Также Германия передаст новейшие системы ПВО IRIS-T , хотя она сама таких систем в арсенале своей армии не имеет. По прогнозам, первая такая система поступит в наше государство уже в октябре, а вторая – до конца года.

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