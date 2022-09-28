Поэтому призывы поставлять Украине основные боевые танки вызывают раздражение. Об этом канцлер Германии рассказал в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.
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Критика Германии игнорирует важный нюанс
Критику в сторону Германии он не воспринимает, так как в ней полностью игнорируется факт того, что круговым обменом страна способствует поставке в Украину боевых танков и боевых машин пехоты. В частности, согласно словам Олафа Шольца, благодаря такому обмену Чехия, Словакия, Румыния и Греция передают танки восточноевропейского производства в Украину, где они могут быть немедленно использованы, поскольку логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые ноу-хау есть в наличии.
В свою очередь, указанные страны получают от Германии пополнение запасов западной техникой.
Некоторые критики ведут себя так, будто мы поставляем только шлемы,
– отметил канцлер.
Как Германия будет действовать дальше
По вопросу поставки собственных боевых танков Leopard 2 канцлер сказал, что позиция федерального правительства меняться пока не будет.
Позиция федерального правительства четкая: бездействовать самостоятельно. И так будет дальше,
– подчеркнул Шольц.
Однако вместе с тем он отметил, что ситуация в Украине очень динамичная, поэтому ее постоянно переоценивают.
"Германия поддерживает Украину по мере своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это тоже соответствует свободе подавляющего большинства граждан", – заявил в интервью Шольц.
Помощь Германии Украине: последние новости
- 22 сентября господствующая коалиция Бундестага снова отложила голосование о поставках Украине бронированной техники, в частности танков Leopard, несмотря на то, что это вооружение может спасти жизнь многих людей. Аргументацию Шольца это решение подверг критике Владимир Зеленский.
- Однако, пока Германия тормозит эти важные решения, она поставляет другое вооружение для ВСУ. Так, в Украину поступило еще шесть самоходных зениток Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Теперь у украинской армии есть на вооружении 30 таких немецких установок.
- Также Германия передаст новейшие системы ПВО IRIS-T , хотя она сама таких систем в арсенале своей армии не имеет. По прогнозам, первая такая система поступит в наше государство уже в октябре, а вторая – до конца года.
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