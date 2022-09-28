Відразу ж обмовимося, що сама Німеччина таких систем в арсеналі свого війська не має. Тож нашій державі доведеться ще трохи зачекати на IRIS-T у рамках надання зброї для захисту від росії. Про це розповіла амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

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Німеччина цих ППО фактично не має

За словами Фельдгузен, самі Збройні сили не мають у своєму оснащенні цих систем ППО.

Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО, і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була у Польщі, я бачила всі ці зенітні ракетні комплекси Patriot та інші, у Німеччині я їх ніколи не бачила,

– додала вона.

На щастя, очікувати на системи ППО не потрібно буде довго. За словами амбасадорки Німеччини в Україні, перша надійде до нашої держави вже у жовтні, а друга – до кінця року. Ще дві IRIS-T наше військо отримає наступного року.

Фельдгузен зауважила, що відповідні системи ППО наразі виробляють. Вона висловила сподівання, що компанія, яка займається їхнім створенням, встигне вкластися у терміни.

"Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийнято. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений”, – підкреслила Фельдгузен.

Шольц щоразу знаходить нові причини не давати зброю

Її заява дещо відрізняться від сказаного напередодні канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він знайшов причину вкотре відкласти питання, яке стосується передачі нашій державі броньованої техніки. Мовиться зокрема і про танки Leopard

За словами канцлера, на території нашої держави "дуже небезпечна війна". Тож, на його думку, постачання танків може лиш спровокувати розширення її масштабів. Мовляв, їхня передача може стати причиною конфлікту між НАТО та росією.

І саме тому у Німеччині зробили акцент на системах ППО. У такому випадку наша держава отримує винятково оборонну зброю. А отже, не може загрожувати росії, а лише захищати свої території.

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