Відповідаючи на запитання, чому Німеччина не відправить танки Україні, Шольц сказав, що це "дуже небезпечна війна". За словами Шольца, ФРН не бажає спровокувати розширення масштабів війни.

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Шольц боїться конфлікту НАТО й росії

Зокрема, німецький канцлер вважає, що постачання Україні танків може спричинити конфлікт між НАТО й росією.

Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між росією і НАТО, тому що це було б катастрофою,

– сказав Шольц.

Лідер Німеччини наголосив, що його країна "дійсно багато робить" в рамках підтримки України. На думку Шольца, Німеччина відправила Україні "величезну масу дуже ефективної зброї".

Шольц знайшов ще одну причину, щоб не давати танки

Слід зазначити, що не так давно Олаф Шольц називав іншу причину, чому Німеччина відмовляється постачати Україні танки. Він говорив, що Німеччина не діятиме самостійно у питаннях військової допомоги Україні.

При цьому Шольц сказав, що Німеччина може зробити акцент на системах ППО та артилерії для України. Ідентичну заяву Шольц зробив на засіданні Генасамблеї ООН, коли сказав, що Британія і США не надавали такої потужної зброї Україні.

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Заяві Шольца передувало те, що він відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, зокрема танків. Глава уряду України наголошував, що українським військовим потрібні бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

Нещодавно парламент Німеччини не зміг проголосувати за пропозицію Опозиційного блоку ХДС / ХСС про негайне постачання танків та іншої бронетехніки Україні. Проти виступили депутати коаліції і члени "лівої" фракції.

Аргументацію Шольца про те, що США та Британія не надавали Україні таку зброю, розкритикував Володимир Зеленський. Він наголосив, що без танків буде гинути більше людей, але зазначив, що Україна переможе й без німецьких танків.

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