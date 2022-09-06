Німеччина готова давати Україні ППО та артилерію

Відповідну заяву Шольц зробив, коли коментував те, що Німеччина не відправила Україні танки. Він заявив, що Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні.

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Зокрема, за його словами, йдеться про зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000. Він наголосив, що перервав історичну політику, відповідно до якої Німеччина не надавала озброєння.

Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки,

– сказав Шольц.

Відповідаючи на питання, чому Німеччина не передає Україні бойову авіацію чи танки, Шольц згадав статтю президента США Джо Байдена у The New York Times, "і така ж позиція решти партнерів у "Групі семи".

Він наголосив, що Німеччина не буде діяти сама, а "тісно координуватиме дії із союзниками".

"Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", – розповів канцлер Німеччини.

Також Шольц сказав, що Німеччина може передавати Україні системи ППО та артилерію.

Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії,

– резюмував він.

Шмигаль і Шольц зустрілися у Німеччині

6 вересня з'явилася інформація, що Шольц відхилив прохання українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Серед іншого йшлося про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

Як відомо, перед візитом до Німеччини Шмигаль закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

Шмигаль після зустріч з Шольцом заявив, що в Україні та Німеччини "є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання важкого озброєння".

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