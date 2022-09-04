Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль мав особисту зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема сторони обговорили весь спектр питань, які стосуються фінансів, зброї, відбудови України, санкцій, енергетичної кризи та опалювального сезону.

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Під час зустрічі Шмигаль та Шольц обговорювали нові постачання зброї. За словами прем'єр-міністра, у країн є "спільне бачення про необхідність нарощувати постачання важкого озброєння".

Крім цього, сторони домовилися провести в Німеччині конференцію з відновлення України високого рівня. Вона відбудеться вже цієї осені. Федеральний канцлер відзначив готовність сприяти детальній підготовці Плану відновлення вже зараз, щоб швидко його запустити після перемоги України.

Не оминули й тематику енергетичної кризи та опалювального сезону. Росія розв’язала енергетичну війну проти Європи. Шмигаль наголосив, що у відповідь ЄС має якнайшвидше повністю відмовитися від енергоресурсів з країни-агресора.

Рішення про ембарго на російське вугілля та нафту вже є, але потрібно також ембарго на газ. Україна готова збільшувати постачання своєї електроенергії, що сприятиме енергетичній безпеці Європи,

– заявив Денис Шмигаль.

Також прем'єр-міністр України запропонував Шольцу спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на ЗАЕС, яка має допомогти питанні демілітаризації станції.

Невдовзі Україна отримає нову грошову допомогу

Україна вже отримала від ЄС 2,4 мільярда євро й очікує ще 8 мільярдів макрофінансової допомоги. З них 5 мільярдів – найближчим часом. Німеччина в цьому питанні активно допомагає.

Довідка. Після 24 лютого Німеччина стала лідером серед європейських країн за розміром фінансової допомоги, надавши Україні 1,4 мільярда євро.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить майже 200 мільйонів доларів для допомоги українським переселенцям.

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