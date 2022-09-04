Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, стороны обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.

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Тяжелое оружие и восстановление Украины: о чем говорили политики

В ходе встречи Шмыгаль и Шольц обсуждали новые поставки оружия. По словам премьер-министра, у стран есть "общее видение о необходимости наращивать поставки тяжелого вооружения".

Кроме того, стороны договорились провести в Германии конференцию по восстановлению Украины высокого уровня. Она состоится уже этой осенью. Федеральный канцлер отметил готовность содействовать детальной подготовке Плана обновления уже сейчас, чтобы быстро его запустить после победы Украины.

Не обошли и тематику энергетического кризиса и отопительного сезона. Россия развязала энергетическую войну против Европы. Шмыгаль подчеркнул, что в ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора.

Решение об эмбарго на российские уголь и нефть уже есть, но нужно также эмбарго на газ. Украина готова увеличивать поставки своей электроэнергии, что будет способствовать энергетической безопасности Европы,

– заявил Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр предложил Шольцу совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на ЗАЭС, которая должна помочь вопросу демилитаризации станции.

Вскоре Украина получит новое пособие

Украина уже получила от ЕС 2,4 миллиарда евро и ожидает еще 8 миллиардов макрофинансовой помощи. Из них 5 миллиардов – в ближайшее время. Германия в этом вопросе активно помогает.

Справка. После 24 февраля Германия стала лидером среди европейских стран по размеру финансовой помощи, предоставив Украине 1,4 миллиарда евро.

Премьер встретился с канцлером Германии: фото с канала Дениса Шмыгаля

Ранее сообщалось, что Германия выделит около 200 миллионов долларов для помощи украинским переселенцам.

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